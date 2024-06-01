ТАСС: в Белгороде прогремело более 20 взрывов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ТАСС со ссылкой на корреспондента сообщает о более 20 взрывах в Белгороде. По информации агентства, в городе работает система противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным агентства, в небе видны взлеты ракет ПВО, жителей предупреждают об опасности через громкоговорители. Региональное управление МЧС в свою очередь предупредило граждан о ракетной опасности. Сирены звучат как в городе, так и в области. В ведомстве призвали жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Лемешовка Севского района Брянской области. В результате атаки повреждения получили шесть жилых домов и один легковой автомобиль. Кроме того, было нарушено энергоснабжение населенного пункта, уточнил глава области Александр Богомаз.

Часом ранее глава региона написал, что Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область с применением беспилотника самолетного типа. Дрон был сбит системой противовоздушной обороны, уточнил он. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.