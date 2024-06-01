ВСУ атаковали Брянскую область дважды за час Богомаз: ВСУ обстреляли село Лемешовка в Брянской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Лемешовка Севского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. В результате атаки повреждения получили шесть жилых домов и один легковой автомобиль. Кроме того, было нарушено энергоснабжение населенного пункта, уточнил глава области.

Украинские террористы совершили обстрел села Лемешовка Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены шесть жилых домовладений, легковой автомобиль, нарушено энергоснабжение. Оперативные, аварийные и экстренные службы работают на месте, — сообщил он.

Часом ранее Богомаз написал, что Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область с применением беспилотника самолетного типа. Дрон был сбит системой противовоздушной обороны, уточнил он. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

Кроме того, сообщалось, что дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. По данным Минобороны РФ, это произошло примерно в 10:45 по московскому времени.