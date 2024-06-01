Еще два беспилотника сбиты над российским регионом Минобороны РФ: еще два беспилотника уничтожены над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, это произошло примерно в 10:45 по московскому времени.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — сказано в публикации.

За несколько часов до этого российские средства ПВО сбили два украинских дрона в Белгородской области. Речь идет о БПЛА самолетного типа, их обнаружили и уничтожили примерно в 08:30.

Ранее 1 июня под обстрел ВСУ попало село Беленькое Борисовского района. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, были повреждены семь домовладений. Он подчеркнул, что среди мирных жителей никто не пострадал.

До этого глава Белгородской области сообщал, что село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что украинский FPV-дрон сдетонировал поблизости от частного домовладения. Никто из мирных жителей не пострадал, добавил глава области. В результате падения БПЛА с последующей детонацией выбиты окна и посечена кровля в одном частном жилом домовладении и поврежден один автомобиль.