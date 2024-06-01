Над российским регионом сбиты два беспилотника ВСУ МО РФ: уничтожены два украинских дрона над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства ПВО России сбили два украинских дрона в Белгородской области, сообщили в Минобороны России. Речь идет о БПЛА самолетного типа, их обнаружили и уничтожили примерно в 08:30.

Около 08:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков рассказал, что сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ. По обнародованной информации, никто из мирных граждан не пострадал. Осколками были посечены 12 автомобилей, а в одном из подъездов повредилось остекление, обратил внимание глава региона.

Накануне Белгород выбрали победителем Всероссийского конкурса МЧС «Мой город — без опасностей», соответствующую награду вручили начальнику Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГОЧС) Белгорода Николаю Лебедеву. Жюри отдельно отметило качество и развитие белгородской системы оповещения населения.