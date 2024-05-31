Белгород победил в конкурсе «Мой город — без опасностей»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Белгород выбрали победителем Всероссийского конкурса МЧС «Мой город — без опасностей», соответствующую награду вручили начальнику Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГОЧС) Белгорода Николаю Лебедеву, сообщается в Telegram-канале городской мэрии. Жюри отдельно отметило качество и развитие белгородской системы оповещения населения.

Церемония награждения состоялась в рамках Международной научно-практической конференции по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Конкурс регулярный с 2023 года и состоит из четырех номинаций. Одна из его задач — помочь органам местного самоуправления делиться опытом предотвращения ЧС.

Ранее в Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. В результате этого в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон. Кроме того, на территории детского сада осколками посечены кровля и стены летнего павильона. Также поврежден один автомобиль.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил России нейтрализовали несколько беспилотных летательных аппаратов украинской армии над территорией Белгородской области. По информации ведомства, средства противовоздушной обороны «посадили» три дрона противника.