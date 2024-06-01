ВСУ атаковали дроном село в российском регионе Гладков: ВСУ атаковали село Мокрая Орловка в под Белгородом, пострадавших нет

Фото: МО Украины

Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Отмечается, что украинский FPV-дрон сдетонировал поблизости от частного домовладения. Никто из мирных жителей не пострадал, добавил глава области.

В результате падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечена кровля в одном частном жилом домовладении и поврежден один автомобиль. Оперативные службы работают на месте, — пояснил он.

В ночь на 1 июня Гладков информировал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны. По его данным, воздушные цели были уничтожены на подлете к городу. Гладков отметил, что пострадавших нет.

Также губернатор сообщил о ликвидированном возгорании кровли частного дома, произошедшем в поселке Разумное. Гладков добавил, что оперативные службы работают на месте, подомовый обход территории продолжится в светлое время суток.

В этот же день Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино с помощью дрона-камикадзе. По сведениям губернатор Белгородской области, под обстрел также попали села Новая Таволжанка и Архангельское. Глава области отметил, что пострадавших нет.