Гладков сообщил о второй за час атаке ВСУ на Белгородскую область Гладков: семь домов повреждены при атаке ВСУ на село Беленькое под Белгородом

Фото: МО Украины

Под обстрел ВСУ попало село Беленькое Борисовского района, повреждены семь домовладений, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, среди мирных жителей никто не пострадал.

Различные повреждения выявлены в семи частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и хозпостройки. Оперативные службы работают на месте, подомовый обход продолжается, — подчеркнул Гладков.

Ранее глава Белгородской области сообщал, что село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что украинский FPV-дрон сдетонировал поблизости от частного домовладения. Никто из мирных жителей не пострадал, добавил глава области. В результате падения БПЛА с последующей детонацией выбиты окна и посечена кровля в одном частном жилом домовладении и поврежден один автомобиль.

В ночь на 1 июня Гладков информировал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны. По его данным, воздушные цели были уничтожены на подлете к городу. Гладков отметил, что пострадавших нет.

До этого ВСУ атаковали город Шебекино с помощью дрона-камикадзе. По сведениям губернатор Белгородской области, под обстрел также попали села Новая Таволжанка и Архангельское. Пострадавших нет.