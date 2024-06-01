Система ПВО сбила беспилотник в небе над российским регионом Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область с применением беспилотника

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область с применением беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Дрон был сбит системой противовоздушной обороны, уточнил он. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также нет.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — сообщил Богомаз.

Ранее сообщалось, что дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. По данным Минобороны РФ, это произошло примерно в 10:45 по московскому времени.

За несколько часов до этого российские средства ПВО сбили два украинских дрона в Белгородской области. Речь идет о БПЛА самолетного типа, их обнаружили и уничтожили примерно в 08:30.

1 июня под обстрел ВСУ также попало село Беленькое Борисовского района. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, были повреждены семь домовладений. Он подчеркнул, что среди мирных жителей никто не пострадал.