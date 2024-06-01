Российские силы ПВО сбили два дрона над российским регионом Минобороны: силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Российские силы противовоздушной обороны сбили два дрона Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России. Это произошло примерно в 15:30 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата, — сказано в публикации.

Ранее ТАСС со ссылкой на корреспондента сообщал о более 20 взрывах в Белгороде. По информации агентства, в городе работала система противовоздушной обороны.

По данным агентства, в небе были видны взлеты ракет ПВО, жителей предупредили об опасности через громкоговорители. Региональное управление МЧС в свою очередь предупредило граждан о ракетной опасности. Сирены звучали как в городе, так и в области. В ведомстве призвали жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Утром 1 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Графовка Краснояружского района попало под обстрел ВСУ. По его словам, повреждена линия электропередачи, без света временно остаются жители шести населенных пунктов. Пострадавших нет.

В этот же день под обстрел украинских военных попало село Беленькое Борисовского района Белгородской области. Как уточнил Гладков, были повреждены семь домовладений. Он подчеркнул, что среди мирных жителей никто не пострадал.