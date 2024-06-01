ВСУ обстреляли село в российском регионе Гладков: ВСУ обстреляли село Графовка под Белгородом

Фото: МО Украины

Село Графовка Краснояружского района Белгородской области попало под обстрел ВСУ, заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, повреждена линия электропередачи, без света временно остаются жители шести населенных пунктов. Пострадавших нет.

Под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются жители шести населенных пунктов: п. Прилесье, с. Графовка, с. Романовка, с. Демидовка, с. Поповка и с. Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ, — написал Гладков.

Ранее Гладков сообщил об ударе украинских войск дронами-камикадзе по двум населенным пунктам в Белгородской области. Атаке подверглись Муром в Шебекинском городском округе и Пороз в Грайворонском. В обоих случаях обошлось без пострадавших, однако имеются повреждения построек.

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска перестанут обстреливать мирные города России, когда НАТО остановит поставки оружия на Украину. По его словам, в ином случае конфликт на Украине будет продолжаться. Он добавил, что руководство ДНР подготовило обращение на имя генсека ООН Антониу Гутерриша в связи с бесконтрольными поставками вооружения Украине.