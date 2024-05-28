ДНР обратится к ООН из-за бесконтрольных поставок оружия Киеву Советник Пушилина: ДНР обратится к ООН из-за поставок западного оружия Украине

Фото: Air Force Capt. Charles Rivezzo

Руководство Донецкой Народной Республики подготовило обращение на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с бесконтрольными поставками вооружения Украине, заявил советник главы ДНР Ян Гагин на пресс-конференции «Террористический режим Украины: убийство российских детей натовскими снарядами», приуроченной к Международному дню защиты детей. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, ВСУ используют западное оружие для обстрела населенных пунктов с мирным населением.

Мы сегодня подпишем здесь обращение на [имя] председателя Организации Объединенных Наций господина [Антониу] Гутерриша. Мы хотим показать, к чему приводят бесконтрольные поставки оружия на Украину, <...> которая неприцельно обстреливает мирные города, — сказал он.

Гагин подчеркнул, что ВСУ атакуют населенные пункты, где живут мирные люди, в том числе дети. По его словам, там, куда прилетают украинские снаряды, нет военных объектов.

Там гибнут именно гражданские люди и очень часто, к сожалению, дети, — отметил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее предложил создать постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и ее финансирования. По его словам, решение об этом будет принято на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле. Он отметил, что сумма регулярной помощи Киеву пока не установлена.