НАТО решила создать постоянную структуру для поставок оружия Украине Столтенберг: НАТО создаст постоянную структуру для поставок оружия Украине

Фото: МО США

НАТО создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи организации. По его словам, которые приводит ТАСС, решение об этом будет принято на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле. Он отметил, что сумма регулярной помощи Киеву пока не установлена.

Военные поставки должны снова пойти на Украину непрерывным потоком, прошлые задержки и невыполнения обещаний по поставкам имели серьезные последствия. Это одна из причин, почему я предложил на саммите [в Вашингтоне] утвердить большую роль НАТО в координации и предоставлении помощи и обучения для украинских сил, — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что на базе НАТО необходимо создать «твердую институционализированную структуру», которая возьмет на себя задачи по регулярному финансированию Киева и снабжению его оружием. По его словам, странам Альянса в долгосрочной перспективе необходимо задуматься о «предсказуемой и масштабной поддержке Украины».

Генсек НАТО при этом затруднился озвучить предполагаемый бюджет такой инициативы — по его словам, он не согласован. До этого Столтенберг заявлял о необходимости создать постоянный военный фонд НАТО для Украины на сумму $100 млрд в год.

Столтенберг ранее заявил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары по признанной на международном уровне территории России западным оружием. Он предложил союзникам по Альянсу над этим задуматься, но в то же время подчеркнул, что Блок не будет отправлять свои войска на помощь Киеву.