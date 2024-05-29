ВСУ ударили дронами сразу по двум российским селам Гладков: ВСУ ударили дронами по селам Муром и Пороз

Фото: МО Украины

ВСУ атаковали дронами-камикадзе два населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ударам подверглись села Муром в Шебекинском и Пороз в Грайворонском городских округах.

Сразу два населенных пункта Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью дронов, — говорится в сообщении.

Губернатор пояснил, что в Муроме пробиты кровля и потолок в частном жилом домовладении, обошлось без пострадавших. В Порозе в результате сброса одного взрывного устройства поврежден инфраструктурный объект связи, от второго пострадала школа — в нескольких кабинетах выбиты окна. Раненых нет, так как учебное заведение находится на дистанционном формате, уточнил глава региона.

В ночь на 29 мая сообщалось об атаке беспилотника ВСУ на город Грайворон. Выбиты окна в одном частном жилом домовладении. По данным властей, пострадавших среди местных жителей нет.

Также в ночь на 29 мая украинские военные применили беспилотники для сброса взрывных устройств на жилые дома в поселке Теткино Глушковского района Курской области. После удара возникло несколько пожаров, в том числе в двух домах. Их удалось оперативно потушить силами спасателей и добровольных пожарных дружин.