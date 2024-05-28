В ДНР назвали единственный способ остановить обстрелы ВСУ Гагин: прекращение поставок оружия Киеву позволит остановить обстрелы

Фото: Скриншот с видео трансляции

Украинские войска перестанут обстреливать мирные города ДНР, когда НАТО остановит поставки оружия на Украину, заявил советник главы ДНР Ян Гагин на пресс-конференции «Террористический режим Украины: убийство российских детей натовскими снарядами», приуроченной к Международному дню защиты детей. По его словам, в ином случае конфликт на Украине будет продолжаться, передает корреспондент NEWS.ru.

Пока НАТО не прекратит поставки этих вооружений, этих боеприпасов террористам украинского режима, эта война не закончится. Гибель будет продолжаться и продолжаться, — сказал Гагин.

Он также заявил, что руководство ДНР подготовило обращение на имя генсека ООН Антониу Гутерриша в связи с бесконтрольными поставками вооружения Украине. По его словам, ВСУ используют западное оружие для обстрела населенных пунктов с мирным населением. Он отметил, что там, куда прилетают украинские снаряды, нет военных объектов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее предложил создать постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и ее финансирования. По его словам, решение об этом будет принято на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле. Он отметил, что сумма регулярной помощи Киеву пока не установлена.