Аэродром для F-16, две ТЭС, Днепровская ГЭС: ракетные удары ВС РФ 1 июня

Фото: МЧС Украины

Россия нанесла комбинированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам на Украине. Что известно об атаке, куда попали, какие важные объекты поражены?

Что сообщают о ракетных ударах по Украине в ночь на 1 июня

«Российская газета» отмечет, что ночной ракетный удар носил комбинированный характер. Удары были отмечены на большей части территории Украины, в том числе в западных регионах. Применялись БПЛА «Герань-2», а также ракеты «Калибр» и гиперзвуковые комплексы «Кинжал».

Минобороны РФ пока не комментировало ход и результаты ночного удара.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под удар попали энергетические объекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях.

Удары по «Южной, Центральной и Западной Украине» утром 1 июня подтвердил президент Владимир Зеленский.

Telegram-канал «Военный Донецк» отмечает, что взрывы звучали еще и в Закарпатской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях.

«Судя по тому, что местные власти предпочитают отмалчиваться, скорее всего, там пострадала именно военная инфраструктура», — указывают авторы канала.

Фото: МО РФ

Какие объекты поражены, что известно о целях ракетных ударов

Информацию Галущенко подтвердили в украинской энергетической компании ДТЭК, отметив серьезные повреждения двух тепловых электростанций.

«Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки», — сообщила ДТЭК.

Реальные масштабы повреждений больше: об этом говорят заявления местного руководства. Об ударах по энергетическим объектам сообщили в Кировоградской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Запорожской областных администрациях. Все они заявили, что российские удары обошлись «без пострадавших». При этом глава администрации Запорожской области Иван Федоров отметил, что движение по Днепровской гидроэлектростанции временно перекрыто.

Что известно об ударе во Львовской области

ВС РФ нанесли удар в районе города Стрый во Львовской области. Местные власти не сообщали о поражении инфраструктурных объектов, однако в Сети распространяются видео с мощными взрывами. Зеленский сообщил, что шесть крылатых ракет ударили по трем объектам критической инфраструктуры.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удар пришелся по военному аэродрому около города Стрый. По его словам, с четырех до пяти часов утра было четыре прилета. Этот аэродром Украина готовила для приема самолетов F-16.

Кроме того, удар был нанесен по складам бывшего инженерного батальона. По словам местных жителей, первый удар около четырех часов утра был в той стороне. Был очень мощный взрыв, который чувствовался в противоположной части города. Другой удар был нанесен в районе Стрыйского вагоноремонтного завода. По информации подполья, в последние несколько недель туда завозили новую западную военную технику. Еще один удар ближе к пригороду Дулибы, предположительно, пришелся по Львовскому батальону радиотехнической бригады ПВО.

Также целью, вероятно, стало крупное газохранилище во Львовской области, расположенной около Стрыя. Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО» опубликовал видео с предполагаемыми последствиями удара.

Фото: МЧС Украины

Что известно о ходе ночных ударов по Украине

Telegram-канал «Изнанка» подробно разобрал ход ночного комбинированного удара. Атака началась около 22:40, по данным аналитиков канала «Взор партизана», целью стал пункт временной дислокации ВСУ в районе школы № 6 в Мирнограде (до 2016 года — Димитров).

После этого началась основная часть атаки. Известно о прилетах в Одессе около полуночи. С 00:40 до 04:30 несколько серий взрывов прозвучали в Днепропетровской области и Кривом Роге. Около 00:40 сообщения о взрывах начали поступать из Киевской области. С 01:30 до 03:00 было три прилета по различным объектам в Винницкой области, после БПЛА объекты «дорабатывались» ракетами.

С 03:00 до 04:00 зафиксированы три серии взрывов в Запорожской области, где подтвердили прилет по объекту инфраструктуры. Последними стали удары по Львовской области и Стрыю с 03:40 до 05:10 и по Ивано-Франковской области с 04:10 по 04:50.

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