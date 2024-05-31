Крымский мост спасен? Что рассказал Белоусов про самую массированную атаку

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global look Press

ATACMS

29 мая ВС РФ успешно отразили самую массированную атаку ВСУ на Крымский мост, в ходе которой применялось вооружение, полученное от США, рассказал министр обороны Андрей Белоусов. Что известно об этой атаке, что планировали в Киеве, когда следует ждать новых нападений?

Что рассказал Белоусов об атаке на Крымский мост

31 мая на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ Белоусов рассказал, что Украина применила 10 дальнобойных ракет ATACMS американского производства.

«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — отметил Белоусов.

На заседании министров обороны ОДКБ Белоусов заверил, что все поставленные цели СВО будут достигнуты, Россия будет «действовать решительно и соразмерно угрозам». Российский министр обороны отметил, что с начала 2022 года страны Запада вложили в военную помощь Украине $278 млрд, но это ведет только к затягиванию конфликта.

Фото: kremlin.ru Андрей Белоусов

Что планировали ВСУ в ходе атаки на Крымский мост

Источники западных СМИ в ВСУ и разведке Украины неоднократно заявляли, что украинская армия готовит новые атаки на Крымский мост. По планам, он должен был быть разрушен «в первой половине 2024 года».

Западные военные эксперты высказывали сомнения в том, что Украина будет в состоянии осуществить такую атаку. Крымский мост называли «самым охраняемым объектом в мире» и указывали, что после двух терактов России успешно удавалось восстановить переправу. Источники в Киеве в беседе с The Sun назвали Крымский мост «целью номер 1» как символ воссоединения полуострова с Россией.

Британский военный эксперт предположил, что атака на Крымский мост должна будет проходить с воздуха и воды одновременно. В Киеве считают, что его разрушение якобы деморализует ВС РФ на полуострове и позволит ВСУ быстро захватить его.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Крымский мост

Когда будут новые атаки на Россию с оружием Запада

The New York Times утверждает, что Украина «в течение нескольких часов или дней» начнет атаки на Россию с применением полученного от США вооружения. Ранее Вашингтон разрешал наносить удары только по территориям, которые считает украинскими, то есть по Крыму и новым регионам РФ.

Президент США Джо Байден, отмечает издание, под давлением советников дал разрешение наносить удары по России. При этом официально позиция Белого дома не меняется: удары ATACMS в глубине российской территории разрешены «только по военным объектам в случае, если есть признаки подготовки к атаке на Украину».

The New York Times отмечает, что в США не сомневаются, что ВСУ будут наносить удары по России, и признают, что это будет эскалацией: «Мистер Байден шагнул за красную линию, которую ранее сам провел».

Источник в Вашингтоне назвал это «новой реальностью и, возможно, новой эпохой» в конфликте на Украине.

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