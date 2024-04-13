Доказана незаконность передачи Крыма Украине. Что не так сделал Хрущев?

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Никита Хрущев

В парламенте Крыма доказали, что полуостров был незаконно передан Украинской ССР в 1954 году и должен быть российской территорией. Как это доказали, какой закон нарушил Никита Хрущев, надо ли России брать Крым «в аренду»?

Какие нарушения допустили при передаче Крыма Украине

Спикер парламента республики Владимир Константинов рассказал, что рабочая группа в парламенте обосновала: Крым был передан в состав УССР с грубыми нарушениями закона.

«Теперь осталось принять только судебное и политическое решения», — объявил Константинов.

В марте 2024 года в Госдуму был внесен законопроект, который должен признать незаконным передачу Крыма Украине. Как отметил Константинов, вывод Крыма из состава РСФСР в 1954 году обернулся тяжелыми геополитическими последствиями, и важно признать то решение незаконным и преступным.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов рассказал РИА Новости, что президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на несуществующий документ — совместное представление президиумов Верховных советов республик. В результате были нарушены юридические основы сразу трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Официальный порядок предполагал проведение референдумов о передаче Крыма — в РСФСР, и в Украинской ССР.

Почему Крым передали Украине

Доктор политических наук Сергей Мошкин рассказал Lenta.ru, что существуют четыре версии передачи Крыма в состав УССР в 1954 году. По первой из версий, Хрущев решил таким образом «извиниться перед Украиной» за годы, когда он был первым секретарем ЦК КП(б) Украины (с 1938 по 1949 год) и участие в репрессиях.

Вторая версия: Крым стал подарком Украине в честь 300-летия Переяславской рады 1654 года, когда запорожское казачество во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняло решение о переходе в подданство царю Алексею Михайловичу и вхождении Войска Запорожского в состав Русского царства на правах автономии. В дальнейшем после десятилетия упорных войн с Польшей и Швецией, Россия получила во владение Смоленск, Киев и часть Украины, лежащую к востоку от Днепра. Однако Мошкин указывает, что в официальных заявлениях нет никаких указаний о том, что передача Крыма приурочена к какому-либо историческому событию или юбилею.

По третьей, анекдотической версии, сообщил Мошкин, передача Крыма произошла «по пьянке».

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Четвертая версия, которая соответствует официальному документу, подписанному Хрущевым, предполагает, что Крым передали из-за «общности экономики, территориальной близости и хозяйственных связей». Это, по мнению Мошкина, достаточно точно отражают причину передачи. Историк объяснил, что Крым после победы в Великой Отечественной войне переживал тяжелейший экономический и демографический упадок. Регион начали заселять переселенцами с Украины и из западных российских регионов. Кроме того, полуостров отчаянно нуждался в пресной воде, ради которой с Украины был прокопан Северо-Крымский канал.

«Версия о том, что это был подарок к 300-летию Переяславской рады, ни в одном официальном документе не звучала. Это уже версии и мифологемы. [Тем временем] с Украины и через Украину шло все: строительные материалы, транспортные коммуникации, электроэнергия, строительная техника и так далее. И то, что Крым мог производить и поставлять за пределы области, шло тоже в основном на Украину», — указывает историк.

Однако в дальнейшем ситуация изменилась: Константинов назвал «колоссальным» ущерб от пребывания Крыма в составе независимой Украины.

Что рассказал Лукашенко про «аренду Крыма»

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, проведенного в 2014 году. Население полуострова поддержало возвращение в РФ практически единогласно на фоне событий после Евромайдана на Украине. Новые власти Украины и Запад не признали результатов народного волеизъявления.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, в марте 2022 года Москва и Киев договорились о судьбе Крыма и Донбасса на переговорах в Стамбуле и даже предварительно подписали соглашение. По словам белорусского лидера, Киев согласился с тем, чтобы Крым остался «в аренде» у России.

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press Переговоры России и Украины в Стамбуле

«Путин мне передает документ, который был [предварительно подписан] делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИД парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались», — рассказал Лукашенко летом 2023 года.

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