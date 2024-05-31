Глава Минобороны России высказался о достижении целей СВО Белоусов: Россия действует решительно, цели СВО будут достигнуты

Фото: kremlin.ru

Андрей Белоусов

Россия действует решительно в ходе специальной военной операции, ее цели непременно будут достигнуты, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Министр добавил, что все попытки нанести стратегическое поражение России не имеют перспективы.

Россия продолжает специальную военную операцию, и все ее цели будут непременно достигнуты. Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности, — подчеркнул Белоусов.

Также главе ведомства отметил, что Россия активно использует опыт, полученный в ходе СВО, совершенствуя не только систему обучения кадров, но и оттачивая навыки в рамках оперативной подготовки. По его словам, параллельно с этим развивается оборонно-промышленный комплекс. В завершение Белоусов констатировал, что на основе всего вышеперечисленного любые попытки нанести поражение РФ бесперспективны.

Ранее Андрей Белоусов сообщил, что с момента начала СВО Украине получила от стран Запада помощь на $278 млрд. Он выразил уверенность, что коллективный Запад намерено провоцирует эскалацию и затягивание конфликта.

Также глава МО РФ отметил, что ВСУ утратили наступательный потенциал и инициативу на поле боя. Несмотря на это, Киев продолжает убеждать союзников в том, что он способен не только продолжать боевые действия, но и в состоянии вернуть утраченные территории.