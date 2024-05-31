Белоусов рассказал, сколько Украина получила от Запада за два года Белоусов: больше $278 млрд получила Украина от стран Запада с 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов

Запад делает все для эскалации и затягивания конфликта на Украине, заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов. По его словам, которые приводит пресс-служба военного ведомства, с февраля 2022 года Киеву предоставлена помощь на сумму более $278 млрд.

Делается все для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине. Так, с февраля 2022 года Киеву предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь на сумму более 278 миллиардов долларов США, — заявил Белоусов.

Министр отметил, что Запад «экстренно накачивает страну оружием», делится с Киевом разведданными, вербует наемников и готовит украинских военнослужащих. Глава Минобороны добавил, что при участии советников и специалистов НАТО «готовятся диверсии, применяется западное вооружение для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям России».

Белоусов отметил, что, несмотря на утрату инициативы и наступательного потенциала Вооруженными силами Украины, Киев продолжает убеждать мировое сообщество в готовности биться до конца и восстановить контроль над потерянными территориями.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что в ходе специальной военной операции Россия действует решительно и ее цели будут достигнуты. Министр подчеркнул, что все попытки нанести стратегическое поражении РФ не имеют перспективы. По его словам, Россия активно использует полученный опыт, совершенствуя не только систему обучения кадров, но и оттачивая навыки в рамках оперативной подготовки.