ГУР готовится, США помогают: будет ли новая атака на Крымский мост?

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Главное управление разведки Украины планирует новую атаку на Крымский мост, рассказали The Guardian высокопоставленные источники на Украине. Когда планируются новые теракты, какие средства может использовать Киев, есть ли недостатки в обороне моста?

Когда Украина собирается атаковать Крымский мост

«Высокопоставленные источники» в военной разведке Украины заявили The Guardian, что третья попытка уничтожить Крымский мост после двух неудач последует «неминуемо».

«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — заявил неназванный источник.

Ранее в феврале о планах атаки на мост заявлял начальник ГУР Кирилл Буданов. Его слова прозвучали на фоне слитой в Сеть аудиозаписи высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые могут быть использованы против Крымского моста.

Какие средства может использовать Киев для атаки на Крымский мост

The Guardian пишет, что пока неясно, какую атаку планирует ГУР, и есть сомнения, что украинская спецслужба способна осуществить атаку на эту очевидную и хорошо защищенную цель. Россия, отмечает издание, предприняла серьезные меры по защите моста.

Однако источники издания на Украине считают, что у Буданова уже есть «большая часть» средств для достижения цели. План атаки на мост был одобрен президентом Владимиром Зеленским. Его цель — минимизировать морское присутствие России в Черном море.

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press Владимир Зеленский

Что говорят спонсоры Украины

На Западе неоднозначно относятся к методам, которые используют ГУР и ВСУ для атак на Россию. Ранее президент Зеленский рассказал, что США недовольны ударами Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим энергетическим объектам. Как сообщила газета Financial Times, администрация Байдена требует от Киева прекратить удары по энергетической инфраструктуре России: эти удары, помимо возможного роста цен на топливо на мировых рынках, могут спровоцировать Москву на ответный удар по инфраструктуре Украины, а на нее полагаются в том числе западные страны. К таким объектам относится, например, нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, которым пользуются западные предприятия, включая американские нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron.

В целом, как подчеркнул госсекретарь Энтони Блинкен, администрация Соединенных Штатов не поддерживает удары ВСУ по территории, которую в Вашингтоне признают российской. Однако к Крыму это не относится.

Председатель комитета по делам вооруженных сил сената Джек Рид объяснил, что Штаты одобряют новые пакеты военной помощи Киеву, чтобы уже в 2025 году ВСУ могли наносить удары по всей территории Крыма. В 2024 году США хотят подготовить ВСУ к новой наступательной операции на Крым. По словам Рида, эта помощь не улучшит ситуацию на фронте.

Аналогичное заявление сделал директор ЦРУ Уильям Бернс. Новая американская помощь позволит Украине перейти в наступление и нанести «проникающие» удары по Крыму, отметил он. Так, по его мнению, Киев сможет к концу 2024-го — началу 2025 года вернуть себе наступательную инициативу и «вести переговоры с позиции значительной силы».

Фото: Senior Master Sgt. Vicky Spesard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какие недостатки есть в обороне Крымского моста

После многочисленных атак Крымский мост, соединяющий российский полуостров с Большой землей, был надежно защищен силами ПВО, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Но есть у нас недостатки. Наше ПВО не видит низколетящие цели, которые движутся по воде, из-за фона местности, в том числе морских волн», — предупредил он.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Соболев предположил, что разговоры о новых ударах носят скорее характер информационно-психологической войны.

«Нормальные разведчики, диверсанты не предупреждают о том, что они собираются делать, чтобы удар был внезапным. Это не совсем нормально. Наверное, это просто психологически-информационное воздействие. У нас был киевский князь Святослав — великий стратег и полководец. Вот он отправлял гонцов к противнику с уведомлением „иду на вы“, но, как правило, все равно нападал внезапно и действовал в два раза быстрее, чем готовились к отражению. Но это явно не тот случай», — считает Соболев.

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