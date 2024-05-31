ВСУ атакуют РФ 31 мая: что с переправой в Керчи и Крымским мостом, жертвы

Фото: МО Украины

В ночь на 31 мая ВСУ атаковали четыре российских региона, сообщили в Минобороны РФ. Где был самый массированный налет, есть ли разрушения и жертвы на земле?

Какие регионы России атаковали беспилотники ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО за минувшую ночь нейтрализовали 32 беспилотника и 5 противокорабельных ракет «Нептун». Массированной атаке подвергся Краснодарский край, над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями было уничтожено по одному дрону.

Губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале отметил, что в Воронежской области на земле не было разрушений и пострадавших в результате атаки. Губернаторы Тамбовской и Белгородской областей не комментировали информацию по ситуации в регионе.

Telegram-канал «Треугольник ЛНР» отмечает, что атаки БПЛА шли в две волны. Целями в том числе стали район Крымского моста и Тамань.

Утром ВСУ вновь атаковали приграничные территории Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что дрон-камикадзе атаковал молоковоз в поселке Красное Шебекинского городского округа.

«Транспортное средство в момент взрыва стояло на погрузке на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет, кабина сильно повреждена», — указывает Гладков.

Фото: МО Украины

Как беспилотники ВСУ атаковали Кубань

Наиболее массированная атака в ночь на 31 мая пришлась на Краснодарский край. Минобороны РФ сообщило, что были перехвачены 29 беспилотников и 5 противокорабельных крылатых ракет «Нептун».

Генштаб ВСУ заявил, что на Кубани целями ракет «Нептун» стали паромная переправа и нефтяной терминал порта «Кавказ».

Информацию об ударе по нефтяному терминалу подтвердили местные власти, в результате удара загорелись три железнодорожные цистерны с мазутом, однако возгорание удалось быстро потушить: глава района Федор Бабенков в 06:14 утра сообщил, что пожар на нефтебазе в Темрюкском районе после атаки БПЛА полностью ликвидирован.

Бабенков добавил, что в результате происшествия пострадали два сотрудника нефтебазы. По его данным, у мужчин зафиксированы нетяжелые травмы, их здоровью ничего не угрожает.

Что с паромной переправой в Крым

Официальной информации о результатах удара по паромной переправе не было. В чатах в Telegram очевидцы рассказали, что был удар, масштаб повреждений неясен.

В чате «Паромная переправа Керчь» опубликовали фото повреждений автомобиля после ночной атаки. Осколки повредили машину, стоявшую на площадке у седьмого причала.

На утро 31 мая паромная переправа не работает, рекомендуют использовать сухопутный маршрут. Диспетчер порта заявил, что переправа не будет работать «до особого распоряжения». Там, по сообщениям участников чата, скопились очереди.

«Переправа временно закрыта по соображениям безопасности. О точном времени возобновления движения паромов в настоящий момент информации нет. Предварительно, к сожалению, сегодня запуска паромов не ожидаем», — написал агрегатор новостей «Крымский».

Фото: МО Украины

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаке на паромную переправу.

Как атаковали Татарстан, есть ли разрушения

Минобороны РФ сообщило о перехвате средствами ПВО украинского беспилотника над Татарстаном. Как отмечает Readovka, БПЛА заметили над Салаватом и Воронино.

Предположительно, его целью были местные химические предприятия. Местные жители сообщили Mash об эвакуациях с химпредприятий Нижнекамска и завода «Казаньоргсинтез» в Казани.

Аэропорты Казани и Нижнекамска ранним утром закрыли на вылет и прибытие для обеспечения безопасности. В Казани с 05:57 по московскому времени, в Нижнекамске — с 06:24. В 08:30 аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

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