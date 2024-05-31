ВС России отразили самую массированную атаку ВСУ на Крымский мост Белоусов: ВС РФ отразили атаку ВСУ на Крымский мост десятком ракет ATACMS

Фото: kremlin.ru

Силы российской армии 29 мая отразили массированную атаку ВСУ на Крымский мост десятком ракет американского производства ATACMS, заявил глава МО РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ. По словам главы военного ведомства, благодаря этому удалось спасти сотни жизней, передает ТАСС.

Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней, — сказал Белоусов.

Министр обороны подчеркнул, что «объединенная группировка продолжает <...> принимать меры по выполнению главной задачи — защиты населения Российской Федерации».

Мы будем и дальше действовать решительно и соразмерно угрозам безопасности, — отметил министр обороны России.

Кроме того, на заседании Белоусов рассказал, что украинская армия в мае потеряла более 35 тысяч бойцов и свыше 2700 единиц оружия и техники. По его словам, в числе уничтоженного вооружения есть техника западного производства: четыре танка Abrams, семь Leopard, 12 БМП Bradley. Министр подчеркнул, что ВС РФ продолжают планомерно снижать боевой потенциал Вооруженных сил Украины.