Киев назвал сроки удара по Крымскому мосту? Что известно, когда будет атака

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

ВСУ и разведка Украины разработали стратегию атаки на Крымский мост, и уже известны сроки нападения, пишет британская The Sun. Откуда это стало известно, каков план нападения на Крымский мост?

Когда будет новая атака на Крымский мост, откуда это известно

Неназванные украинские чиновники сообщили The Sun, что намерены уничтожить мост «к середине июля». Таким образом, отмечает издание, у них остается примерно 100 дней для того, чтобы спланировать атаку на «цель номер 1» для Украины — мост, который символизирует воссоединение Крыма с Россией. Кроме того, разрушение Крымского моста считается важнейшей частью теоретического будущего «контрнаступления» ВСУ, заявил The Sun военный эксперт Хадсоновского института Брайан Кларк.

«Одна цель — символическая, другая — прекратить снабжение Черноморского флота, третья цель — отрезать российские войска и выгнать их с полуострова», — считает он.

Источник, близкий к Минобороны Украины, подтвердил изданию, что в Киеве считают, что «это абсолютно выполнимо».

«Это просто мост. Его уже несколько раз сильно повреждали», — заявил источник.

Ранее высокопоставленные источники в военной разведке Украины заявляли британскому изданию The Guardian, что третья попытка уничтожить Крымский мост после двух неудач последует «неминуемо» «в первой половине 2024 года». Изменились ли назначенные сроки, неизвестно.

Фото: МО Украины

Каков план нападения на Крымский мост

Военный эксперт описал The Sun предполагаемый план атаки на Крымский мост. Он признал, что Украина на текущий момент не располагает всем необходимым для этого вооружением. Тем не менее он считает, что «многоступенчатая» атака может достичь цели.

В первую очередь, по словам Кларка, Украина должна нанести ракетный удар по хорошо укрепленной верхней части моста, для чего потребуется 20–40 «дальнобойных ракет с боевой частью весом не менее 500 фунтов (225 кг). Единственное подходящее оружие для этого у Украины — британские ракеты Storm Shadow (во французском варианте SCALP EG).

Однако для нанесения удара потребуются самолеты МиГ-29 или Су-24, которые способны нести такие ракеты. И Украина должна сберечь их до нужного момента. Потому что F-16, которые, по данным The Sun, должны поступить «в течение пары месяцев», для этой цели не подходят.

Storm Shadow можно будет запустить с расстояния более 300 км. Кларк уверен, что ракеты обязательно смогут преодолеть российскую ПВО. После этого Украина должна применить беспилотные морские дроны с взрывчаткой. С ними тоже есть проблема: морские дроны Украины слишком маленькие.

«Для того чтобы сокрушить опоры моста, потребуется большое беспилотное судно, например переделанное из баржи, или небольшой контейнеровоз [начиненный взрывчаткой]», — объяснил военный эксперт.

Такого оружия у Украины также пока нет, однако Кларк уверен, что СБУ сможет его получить. Потребуется от 2 до 4 таких судов «с учетом возможных потерь». После этого, по его словам, ВСУ сможет начать крупномасштабную атаку на российский полуостров, чтобы вернуть его под свой контроль.

Что сейчас происходит с Крымским мостом

13 апреля Крымский мост работает в штатном режиме. Канал оперативной информации сообщает о значительном скоплении автомобилей со стороны Тамани — на 20:00 в очереди перед мостом находилось 160 транспортных средств. При этом движение по мосту в течение дня не перекрывалось.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Царьград» заявила, что желание уничтожить Крымский мост стало одним из основных пунктов идеологии Киева.

«С момента начала его строительства они говорили об его уничтожении. Мы слышали и слова одобрения и поддержки со стороны западных кураторов», — отметила она.

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