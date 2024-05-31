Белоруссия готовится к войне? Кто угрожает Минску, пропустят ли войска РФ

Фото: МО Республики Беларусь

В Европе заявили, что страны НАТО должны разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по целям не только в России, но и на территории Белоруссии. Кто угрожает Минску, почему в Гомельской области готовы к переводу на военное время и готовы ли снова пропустить российских военных?

Кто угрожает ударом по Белоруссии

Глава МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис поддерживает разрешение наносить удары в глубине территории России оружием, полученным ВСУ от стран Запада. А если военный объект будет перенесен из России на территорию Белоруссии, то ВСУ нужно разрешить бить и по ее территории, заявил он журналистам перед встречей глав МИД стран НАТО в Праге.

«Я всегда придерживался мнения, что украинцы абсолютно способны выбирать цели. Я полностью уверен, что они знают, видят и понимают, откуда исходит угроза», — сказал он.

Он признал, что не все страны Альянса согласны с такой позицией, «но решение следует выработать в ходе обсуждений с украинцами, надо прислушаться к ним, чтобы они объяснили, куда им надо разрешить наносить удары», заявил Ландсбергис.

Какие страны разрешили ВСУ бить по России

К 31 мая разрешение Киеву наносить удары по территории России дали 11 стран Европы, включая Великобританию и Францию, которые предоставили ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow. 30 мая к этому списку присоединилась Дания, которая дала разрешение применять против целей на территории РФ переданные Украине F-16. Италия и Бельгия официально это запретили.

Кроме европейских стран, разрешение дала Канада. США предварительно дали разрешение наносить удары по российским военным целям, только «если есть основания полагать, что там готовится атака на Харьковскую область». Об этом заявил президент Джо Байден. Аналогичную позицию выразила Германия.

Однако 31 мая ситуация изменилась: официальный представитель Совета по национальной безопасности США Майкл Карпентер дал разъяснение, что ВСУ могут бить американскими дальнобойными ракетами по всем целям за границей России. Аналогичное заявление сделала Германия.

»[Украинцы] могут использовать предоставленное им оружие для самозащиты. В то числе оружие, которое дала Германия», — приводит Politico слова пресс-секретаря правительства Штеффена Гебетрейта.

Фото: МО Украины

Может ли Белоруссия ответить на удар с Украины

Таким образом, основные союзники Украины единогласно одобрили удары по территории России. Относится ли это к Белоруссии, пока неизвестно. Военный эксперт, политолог Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность, что ВС Белоруссии «в долгу не останутся».

«Я думаю, речь не идет о переходе белорусских военных через границу, а вот белорусские самолеты действительно могут взлететь и нанести удары по украинским военным объектам», — заявил Перенджиев.

Политолог отметил, что Минску нет необходимости специально обращаться к Москве за помощью в таком случае: Россия и Белоруссия составляют Союзное государство и непрерывно ведут обмен информацией в области безопасности.

«Белоруссии нет смысла обращаться к России, потому что мы и так взаимодействуем с ними в вопросах ее защиты. Все негативные сценарии уже приняты к сведению нашими генштабами, уже отработаны необходимые действия по защите единого Союзного государства», — уверен Перенджиев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Готовится ли Белоруссия к войне

30 мая глава МЧС Белоруссии Александр Худолеев заявил о готовности Гомельской области к переводу на режим военного времени. На юге Гомельской области проходит государственная граница с Украиной, на востоке — с Россией. О причинах, связанных с приведением к соответствующей готовности, не сообщалось.

Худолеев рассказал журналистам, что за два дня учений в Гомельской области отрабатывалось в том числе взаимодействие спецслужб и подразделений МЧС. Он отметил, что были выявлены направления, которые требуют доработки, в том числе на законодательном уровне. Ранее тренировки по переходу на военное время были проведены еще в двух регионах стран. В апреле 2024 года министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский сообщил, что в Белоруссии завершено вооружение личного состава МЧС, проводятся тренировки с силовыми структурами.

В феврале 2022 года в начале СВО часть группировки ВС РФ заходила на север и центр Украины (Черниговская, Киевская области) из Гомельской области Белоруссии. Украинские власти опасаются того же сценария и еще в первый год спецоперации начали укреплять границу с Белоруссией. Министр обороны Рустем Умеров в интервью Reuters заявил, что Москва готовится к новому наступлению через территорию Белоруссии и хочет открыть новый фронт на севере.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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