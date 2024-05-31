«В долгу не останутся»: политолог предрек жесткий ответ Минска на удары ВСУ Политолог Перенджиев: Минск жестко ответит в случае ударов ВСУ

Фото: МО Белоруссии

В случае ударов Вооруженных сил Украины по территории Белоруссии Минск «не останется в долгу» и жестко ответит, уверен доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru эксперт уточнил, что до удара тактическим ядерным оружием вряд ли дойдет, но могут быть использованы белорусские военные самолеты.

Я думаю, до удара тактическим ядерным оружием пока не дойдет, но белорусы точно в долгу не останутся. Они в любом случае нанесут удар по Украине со своей стороны. Я думаю, речь может идти не о перешедших границу белорусских военнослужащих, а вот белорусские самолеты действительно могут взлететь и нанести удары по украинским военным объектам, — сказал политолог.

По его мнению, Белоруссия также может нанести ракетный удар. Перенджиев уточнил, что Минску не придется дополнительно обращаться к России, так как государства и так взаимодействуют по вопросам защиты.

Белоруссии нет смысла обращаться к России, потому что мы и так взаимодействуем с ними в вопросах ее защиты. Все негативные сценарии уже приняты к сведению нашими генштабами, уже отработаны необходимые действия по защите единого Союзного государства, — заключил эксперт.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис ранее заявил, что Украина должна иметь способность защищаться. Он не исключил, что Киев может ударить по Белоруссии.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук до этого заявил, что военно-промышленный комплекс Белоруссии поможет России в зоне спецоперации. При этом он выразил мнение, что напрямую военные подразделения государства не будут задействованы, так как СВО является российской.