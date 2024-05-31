В Европе не исключили, что Украина может ударить по Белоруссии Глава МИД Литвы Ландсбергис допустил удары Украины по Белоруссии

Фото: МО Украины

Украина должна иметь способность защищаться, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, отвечая на вопрос о возможности нанесения ударов Киевом по территории Белоруссии. По его словам, ВСУ могут скорректировать цели, если Россия их перенесет «еще куда-нибудь».

Украина должна иметь способность защищаться. Если Россия, боясь, что цели могут быть под ударом в России, может перенести их еще куда-нибудь, то я думаю, что выбор целей должен быть также перенесен, — сказал он.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что в случае ударов ВСУ по территории Белоруссии Минск «не останется в долгу» и жестко ответит. Он уточнил, что до удара тактическим ядерным оружием вряд ли дойдет, но могут быть использованы белорусские военные самолеты.

До этого пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что Киев получил разрешение от Белого дома на использование оружия США при ударах по территории России. Разрешение дано с ограничением — вооружение можно использовать в приграничном с Харьковской областью регионе.