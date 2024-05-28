«К бабке не ходи»: военэксперт раскрыл роль Белоруссии в СВО Военэксперт Матвийчук: ВПК Белоруссии поможет России в СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военно-промышленный комплекс Белоруссии поможет России в зоне спецоперации, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что напрямую военные подразделения государства не будут задействованы, так как СВО является российской.

Скорее всего, Вооруженные силы Белоруссии мы задействовать в ходе СВО не будем, это не их спецоперация, а российская. Скорее всего, военно-промышленный комплекс Белоруссии нам каким-то образом будет помогать, тут к бабке не ходи, — отметил эксперт.

Матвийчук уточнил, что Белоруссия выступает сдерживающим фактором для НАТО в случае, если Альянс захочет проявить агрессию против Союзного государства. Кроме того, в Белоруссии есть совместная оперативная группа, подчеркнул эксперт.

У нас в Белоруссии есть совместная оперативная группа. Конечно, ВС России и ВС Белоруссии проводят совместные маневры. Это не наша база, это территория Союзного государства, где могут свободно передвигаться армии обеих стран, — заключил Матвийчук.

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее заявил, что Россия и Белоруссия не нагнетают обстановку, проводя совместные учения по применению нестратегического ядерного оружия. По его словам, это нужно для того, чтобы «не пропустить удар».