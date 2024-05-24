«Не нагнетаем»: Лукашенко объяснил цель совместных учений с Россией Лукашенко: совестные учения с Россией не позволят пропустить удар

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко

Россия и Белоруссия не нагнетают обстановку, проводя совместные учения по применению нестратегического ядерного оружия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске. По его словам, это нужно для того, чтобы «не пропустить удар».

Мир нестабилен, опасен, нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не допустим этого, они должны об этом знать, — сказал Лукашенко.

На пресс-конференции российский лидер также отметил, что Москва полностью соблюдает все нормы и обязательства в сфере ядерного оружия. Путин подчеркнул, что Россия не пытается нагнетать ситуацию, проводя учения с нестратегическим ядерным оружием на территории Белоруссии. Все маневры проходят в плановом порядке, подчеркнул глава российского государства.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец ранее предположил, что военные учения России и Белоруссии нужны из-за угрозы НАТО на границе Союзного государства. В разговоре с NEWS.ru эксперт уточнил, что в доктрине РФ появился важный пункт: если противник нападет на страну и ее союзников обычными вооруженными силами, то государство оставляет за собой право применить тактическое ядерное оружие.