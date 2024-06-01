Сладков раскрыл истинную цель ударов ВС России по аэродрому в Стрые Военкор Сладков: аэродром в Стрые атаковали, чтобы ВСУ не смогли посадить F-16

Фото: МО РФ

Аэродром в городе Стрые в Львовской области атаковали, чтобы лишить Украину возможности использовать его для боевых самолетов, поставляемых Западом, заявил военный корреспондент Александр Сладков. По словам журналиста, он бывал на этой авиабазе в годы своей военной службы. Она пригодна для посадки F-16, и ВС РФ это учли, поэтому «вскопали ее ракетами», уточнил Сладков. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Я вам хочу сказать, на Украине военных аэродромов, как грязи (17). И запасные есть (5), и заброшенные, но не сильно разоренные (20). Но на всех сразу иностранные самолеты не посадишь. ВПП восстанавливать надо, проливать швы между плитами смолой, выбраковывать побитые плиты, класть новые. Это не уйдет от внимания наших ракетных войск, — написал военкор в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили центр управления беспилотниками ВСУ, где специалисты разрабатывали летные задания для ударных БПЛА. По информации ведомства, к ударам привлекли оперативно-тактическую авиацию, дроны, ракетные войска и артиллерийские группировки. Отмечается, что за сутки ВС РФ также сбили 62 украинских беспилотника, 14 РСЗО HIMARS и три бомбы Hammer.