В Запорожской области при обстреле ВСУ погибли женщина и ее дочь

Фото: МО Украины

В результате обстрела частного сектора в селе Новогоровка Токмакского района погибли два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, жертвами стали 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь. Подростка доставили в больницу. Врачи не смогли спасти девочку, она умерла в реанимации.

Киевские террористы обстреляли частный сектор села Новогоровка Токмакского района. От рук нацистов погибли два человека: 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь. Женщина погибла на месте, девочка скончалась в реанимации, не приходя в сознание, — написал Балицкий.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Он уточнил, что родственникам будет оказана вся возможная помощь.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что система противовоздушной обороны уничтожила в Белгородской области два украинских беспилотника и одну противокорабельную ракету «Нептун». По данным ведомства, ВСУ атаковали регион в период с 18:00 до 19:30 по московскому времени. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры нет.

Президент РФ Владимир Путин недавно допустил, что Россия в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону» с учетом атак ВСУ на Белгородскую область. Глава государства подчеркнул, что преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.