Губернатор Запорожья рассказал о последствиях массированного обстрела Губернатор Запорожья Балицкий сообщил о массированном обстреле со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины начали массированный обстрел населенного пункта Васильевка в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, повреждена электроподстанция, зафиксированы попадания в районе многоквартирного дома.

Есть пострадавшие, на месте работают медики и спасатели, — написал Балицкий.

По словам губернатора, в районе многоквартирного дома зафиксировано три попадания. После повреждения электроподстанции без электроснабжения остаются Васильевский район и город Васильевка, села Лесное, Луговое, Зеленый Гай, Верхняя Криница, Широкое, Терноватое и Переможное.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по центру города Шебекино в Белгородской области из РСЗО. По предварительной информации, в результате пострадали 11 человек, в том числе три ребенка. Также осколочные ранения получили пять мужчин и три женщины. Всех пострадавших доставили в больницы Белгорода.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали село Ржевка в Белгородской области. По его словам, в результате атаки пострадали два человека: женщина получила контузию и проникающие ранения шеи и плеча, у мужчины осколочная травма левой стопы. Им оказывается необходимая помощь.