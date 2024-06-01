В украинском городе произошел второй за день взрыв «Суспильне»: второй за день взрыв прогремел в городе Кропивницком на Украине

Фото: МЧС Украины

Второй за день взрыв произошел в городе Кропивницком в центральной части Украины, сообщает украинское издание «Суспильне». На всей территории Кировоградской области объявлена воздушная тревога.

Что стало причиной взрыва, в сообщении не уточняется. Ранее днем также сообщалось о взрыве в городе.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Позднее украинский градоначальник уточнил, что он прозвучал в воздухе за мостом.

В Николаеве после полуночи 1 июня несколько раз объявляли воздушную тревогу. После прогремевшего взрыва сигнал прозвучал дважды.

До этого в патрульной полиции подконтрольной Украине части Запорожской области сообщили, что проезд через дамбу в районе Днепровской гидроэлектростанции закрыт. Движение было приостановлено после объявления в регионе воздушной тревоги. Там отметили, что объезд осуществляется через Арочный мост острова Хортица, а также через Новые мосты и Хортицкий район.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов до этого сообщил, что в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прогремели взрывы. По его словам, предварительно, есть прилеты ракет по местам, используемым ВСУ для ведения боевых действий. Минобороны России эту информацию не комментировало.