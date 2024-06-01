В украинском Николаеве прогремел взрыв Мэр Николаева Сенкевич сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги

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Взрыв прогремел в украинском городе Николаеве на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале. Позднее украинский градоначальник уточнил, что он прозвучал в воздухе за мостом. Каким именно, он не раскрыл.

В городе прозвучал взрыв. Выясняем. <...> Друзья, не паникуйте. Взрыв произошел в воздухе. <...> Важная деталь! Это было за городом, — написал Сенкевич.

В Николаеве после полуночи 1 июня несколько раз объявляли воздушную тревогу. После прогремевшего взрыва сигнал прозвучал дважды.

Ранее в патрульной полиции подконтрольной Украине части Запорожской области сообщили, что проезд через дамбу в районе Днепровской гидроэлектростанции закрыт. Движение было приостановлено после объявления в регионе воздушной тревоги. Там отметили, что объезд осуществляется через Арочный мост острова Хортица, а также через Новые мосты и Хортицкий район.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов до этого сообщил, что в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прогремели взрывы. По его словам, предварительно, есть прилеты ракет по местам, используемым ВСУ для ведения боевых действий. Минобороны России эту информацию не комментировало.