Военэксперт раскрыл неочевидный смысл массового удара по Днепрогэсу Военэксперт Дандыкин: удар по Днепрогэсу стал ответом на обстрелы Белгорода

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Днепропетровская ГЭС

Массированный удар по Днепропетровской ГЭС был нужен для того, чтобы парализовать военно–промышленный комплекс Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Это стало своеобразным ответом на атаки ВСУ по российским регионам, считает он.

Дандыкин предположил, что ВС РФ и раньше били по Днепрогэсу, после чего украинцы спустили воду ниже по течению, но «боком это не вышло», как на Каховской ГЭС. Фактически генерации на Украине осталось 5% для обеспечения АЭС. Это значит, что производство российских ракет увеличилось кратно, несмотря на стоимость, пояснил эксперт.

Днепрогэс в своем время стал символом возрождения СССР, России. Прилеты объясняются необходимостью парализовать ВПК Украины, особенно энергоемкие военные производства, где задействованы высокопроизводительные станки, металлургия еще не умерла на Украине — все компоненты ВПК, — подчеркнул Дандыкин.

Кроме того, это ответ на украинские обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. После ответного обстрела по Днепрогэсу с электроэнергией и топливом на Украине будет еще хуже, пояснил военэксперт.

Запад продекларировал атаки на территорию Россию, а это наш адекватный ответ. А дальше, думаю, пойдут удары по местам принятия решений на Украине, — уверен эксперт.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики на Украине. В ведомстве уточнили, что поразить также удалось арсеналы хранения западного вооружения. Отмечается, что все поставленные перед российской армией цели были достигнуты.

В компании «Укргидроэнерго» до этого сообщили, что на Украине в ночь на субботу, 1 июня, были поражены две гидроэлектростанции. Отмечается, что ГЭС получили критический ущерб.