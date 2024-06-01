Названо главное богатство Украины, ради которого ей помогает Запад Сенатор Цеков: Запад помогает Украине ради захваченных им земельных угодий

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Запад интересуют только плодородные земли Украины, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, иностранные компании «захватили» многие угодья, в том числе, в ходе приватизации.

Украина нужна Западу только ради ее богатств. Прежде всего — плодородная земля. В меньшей степени — полезные ископаемые. Многие земли они уже захватили за счет приватизации, Запад на Украине имеет очень большие земельные площади, очень большие, а на Украине руководство только и заботилось, как бы что-то продать и заработать, — добавил Цеков.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать против России поставленное Вашингтоном оружие. Киев сможет бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Глава Альянса также подчеркнул, что Блок не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.

Политолог Сергей Марков ранее предположил, что президент США Джо Байден не посетит конференцию по Украине в Швейцарии, поскольку американский лидер будет собирать деньги на избирательную кампанию. По его мнению, это настоящая сенсация. Данный расклад говорит о том, что конференция в Швейцарии по Украине почти проваливается, уверен эксперт.