Житель Шебекино пострадал при обстреле ВСУ Гладков: житель Белгородской области ранен во время обстрела Шебекино

Фото: МО Украины

Мирный житель пострадал при обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, раненый является сотрудником коммерческого предприятия.

У мужчины осколочное ранение спины, верхней конечности и левого бедра. Бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается, — отметил Гладков.

Губернатор также пояснил, что на территории предприятия в результате атаки осколками был посечен один автомобиль. Оперативные службы работают на месте, добавил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны сбили два дрона Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Это произошло примерно в 15:30 по московскому времени. Перед этим СМИ писали о более 20 взрывах в Белгороде.

Утром 1 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Графовка Краснояружского района попало под обстрел украинских войск. По его словам, повреждена линия электропередачи, без света временно остаются жители шести населенных пунктов. Пострадавших мирных жителей нет.