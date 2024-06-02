Отчисленный за помощь ВСУ студент МГУ отказался ехать на Украину Экс-студент МГУ Гулько заявил, что не собирается ехать на Украину

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Бывший студент МГУ Сергей Гулько, арестованный за сбор помощи для ВСУ и публикацию информации националистического характера, сообщил РИА Новости, что не собирается возвращаться на Украину. Он уточнил, что в настоящий момент находится за границей. Там он хочет продолжить учебу и получить диплом врача.

В ближайшее время нет планов вернуться на Украину, — сообщил Гулько.

Экс-студент является гражданином Украины. Ему назначали административный арест четыре раза, после чего он был отчислен из МГУ. В соцсетях Гулько неоднократно публиковал записи о том, что в России ему «неуютно». Кроме того, он призывал к ударам по Москве, используя националистические лозунги.

Ранее суд поддержал решение о депортации украинца. До этого момента Гулько должен был находиться в центре временного содержания.

Позднее стало известно, что Гулько не пустили в Грузию. Его хотели депортировать обратно в Россию, но после дали разрешение купить другой билет.

Он также обвинил в доносе сокурсника. Молодой человек отметил, что однокурсник собирал информацию о нем и уговаривал других студентов поучаствовать в коллективном доносе. По его словам, если бы не эта ситуация, то он бы доучился в МГУ.