Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ выгнали из еще одной страны Отчисленного из МГУ после сбора денег для ВСУ Сергея Гулько не пустили в Грузию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отчисленного из МГУ Сергея Гулько не пустили в Грузию, сообщило РИА Новости. Бывшему студенту московского вуза предписали покинуть Россию после задержания за сбор средств для Вооруженных сил Украины, а также публикацию информации националистического характера в интернете.

В РФ Гулько поместили в центр временного содержания иностранцев. Молодой человек в течение недели купил билет в Грузию, однако ему отказали во въезде в страну без объяснения причин. По данным РИА Новости, его хотели депортировать обратно в Россию, но после дали разрешение купить другой билет.

Место нахождения Гулько в настоящее время неизвестно. Бывший студент рассказал, что собирается продолжить обучение в новой стране и получить диплом врача.

Ранее сообщалось, что студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы и гражданин Украины, выкладывал в соцсетях призывы, направленные на сбор денег для нужд Вооруженных сил Украины. Кроме того, он распространял информацию о том, как вступить в ряды украинской армии.

В конце апреля молодого человека арестовали за нарушение статьи о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Он находился под стражей в течение 12 суток. Также он получил уведомление о сокращении срока пребывания в России, после освобождения его обязали покинуть страну в течение трех дней.