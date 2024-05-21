Собиравшего деньги для ВСУ украинского студента вышлют из России Суд поддержал депортацию отчисленного из МГУ студента за сбор денег для ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинского студента, отчисленного из МГУ за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, вышлют из России, сообщила РИА Новости пресс-служба Троицкого суда Москвы. Молодого человека поместили в центр временного содержания, там он будет находиться в ожидании депортации.

Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С.В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации, — сказали в суде.

Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы и гражданин Украины, выкладывал в соцсетях призывы, направленные на сбор денег «для нужд вооруженных сил Украины». Кроме того, распространял информацию, как вступить в ряды украинской армии.

В конце апреля молодого человека арестовали за нарушение статьи о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Он находился под стражей в течение 12 суток. Также он получил уведомление о сокращении срока пребывания в России, после освобождения его обязали покинуть страну в течение трех дней.

До этого на фронтмена музыкальной группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова составили протоколы по статьям за дискредитацию Вооруженных сил России и демонстрацию экстремистской символики. Дело было зарегистрировано в Тверском районном суде столицы. По одной из указанных статей Ванюкову грозил штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, по второй — арест до 15 суток.