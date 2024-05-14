Украинского студента отчислили из МГУ Из МГУ отчислили задержанного за сбор денег для ВСУ украинского студента

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Украинского студента МГУ, которого арестовали за попытки собрать деньги для ВСУ, отчислили с факультета фундаментальной медицины, сообщает РИА Новости со ссылкой на вуз. В университете уточнили, что претензий к его успеваемости не было.

Претензий к академической успеваемости С. В. Гулько у факультета не было. С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении, — заявили в пресс-службе факультета.

Гулько проходил обучение как иностранный гражданин на платной основе. Фактов публичной демонстрации политических и идеологических убеждений студентом в стенах университета установлено не было.

Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Гулько, который является уроженцем Одессы и гражданином Украины, неоднократно публиковал в Сети националистические призывы и лозунги, а также размещал публикации, направленные на сбор средств «для нужд Вооруженных сил Украины». 26 апреля его арестовали на 12 суток по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Кроме того, ему вынесли уведомление о сокращении срока пребывания в России. Студента обязали покинуть территорию страны в течение трех дней.