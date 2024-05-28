Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент рассказал об интересе сокурсника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отчисленный из МГУ за помощь Вооруженным силам Украины студент Сергей Гулько в беседе с изданием «Москва Онлайн» обвинил в доносе сокурсника. Молодой человек отметил, что однокурсник собирал информацию о нем и уговаривал других студентов поучаствовать в коллективном доносе.

Не знаю, почему со мной так поступили. Видимо, своя жизнь им неинтересна, — заявил Гулько, отметив, что учился на шестом курсе и, если бы не донос, мог получать образование.

Ранее сообщалось, что студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы и гражданин Украины, выкладывал в соцсетях призывы, направленные на сбор денег «для нужд Вооруженных сил Украины». Кроме того, распространял информацию, как вступить в ряды украинской армии.

В конце апреля молодого человека арестовали за нарушение статьи о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Он находился под стражей в течение 12 суток. Также он получил уведомление о сокращении срока пребывания в России, после освобождения его обязали покинуть страну в течение трех дней.

Позже пресс-служба Троицкого суда Москвы сообщила, что Гулько вышлют из России. Молодого человека поместили в центр временного содержания, там он будет находиться в ожидании депортации.