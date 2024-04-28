Студент МГУ попался на сборе денег для ВСУ В Москве арестовали студента МГУ из Одессы за сбор денег на нужды ВСУ

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Москве арестовали студента МГУ родом из Одессы за попытки собрать деньги для Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Молодой человек также размещал в интернете информацию националистического характера, в том числе призывы к национальной розни. Студент учится на шестом курсе факультета фундаментальной медицины.

Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г., уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег «для нужд Вооруженных сил Украины», а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона, — заявил собеседник агентства.

Молодого человека арестовали за нарушение статьи о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Студент будет находиться под стражей в течение 12 суток.

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