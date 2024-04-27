Лидера группы «Автоспорт» обвинили в дискредитации армии Певцу Ванюкову грозит штраф за дискредитацию ВС РФ и экстремистскую символику

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На фронтмена музыкальной группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова составили протоколы по статьям за дискредитацию Вооруженных сил России и демонстрацию экстремистской символики, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. Дело было зарегистрировано в Тверском районном суде столицы. По одной из указанных статей Ванюкову грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, по второй — арест до 15 суток.

Статья КоАП РФ: ст. 20.3.3, ч. 1. Текущее состояние: зарегистрировано 26.04.2024. <...> Статья КоАП РФ: ст. 20.3, ч. 1. Текущее состояние: зарегистрировано 26.04.2024, — сказано в картотеке.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», протоколы на Ванюкова составили после требования главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной проверить артиста на предмет поддержки Вооруженных сил Украины. Деятельностью Ванюкова заинтересовались из-за видео, на котором певец произносит проукраинские лозунги.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Протокол на звезду составили в январе этого года за пост двухлетней давности в соцсети. В суде выяснилось, что Ивлеева опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пост, выразив негативное отношение к проведению специальной военной операции России на Украине.