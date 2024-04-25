Стало известно, как наказали Ивлееву за дискредитацию армии Ивлееву оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России, сообщило РИА Новости. Протокол на звезду составили в январе этого года за пост двухлетней давности в соцсети.

Признать Ивлееву Анастасию Вячеславовну виновной по части 1 статьи 20.3.3 и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, — сказала судья.

В суде выяснилось, что Ивлеева опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пост, выразив негативное отношение к проведению спецоперации, чем «осуществила дискредитацию». По данным агентства, адвокат блогера Калой Ахильгов просил о прекращении производства по делу в связи с истечением сроков давности. Он заявлял, что факт размещения сообщения установлен спустя два года публикации.

Кроме того, защитник просил вызвать в суд и допросить составившего протокол сотрудника полиции. Он заявлял, что в деле нет материала проверки, и настаивал на допросе составившей заключение эксперта, так как считал, что у нее нет соответствующих полномочий.

Ранее стало известно, что Ивлеева не явилась в зал суда, где рассматривался административный протокол о дискредитации российской армии. Протокол был зарегистрирован в Тверском суде Москвы, где 25 апреля прошло слушание.