Байдена заподозрили в коварном плане по украинскому конфликту TAC: Байден хочет заморозить конфликт на Украине до президентских выборов в США

Фото: Cliff Owen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден хочет заморозить конфликт на Украине до осенних президентских выборов, пишет журнал The American Conservative. По мнению авторов статьи, в Вашингтоне не хотят, чтобы проигрыш Украины ассоциировался с нынешним американским лидером.

Администрация Байдена просто хочет оставить все как есть до следующих выборов. Тогда либо Украина станет проблемой [кандидата на пост президента США Дональда] Трампа, либо администрация снова задумается о возможности мирного урегулирования, — говорится в публикации.

Исходя из этих соображений, Белый дом вынужден поддерживать Украину, не допуская при этом эскалации со стороны России. Однако делать это все сложнее, поскольку российское давление на ВСУ растет, сказано в материале. Кроме того, положение администрации Байдена усугубляется заявлением Киева о том, что условия мира должны решать исключительно украинцы.

Ранее Трамп на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне пообещал прекратить украинский конфликт в случае переизбрания на пост главы Белого дома. По его словам, Соединенные Штаты потратили слишком много денег на Украину. Бизнесмен пообещал остановить «поход» Джо Байдена к третьей мировой войне. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский назвал Трампа президентом-лузером, если тот поддержит идею завершения конфликта на Украине достижением компромисса с Россией.