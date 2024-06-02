«Они реально не знают»: офицеры НАТО недовольны из-за Украины Полковник Уилкерсон: офицеры НАТО не одобряют действия Запада на Украине

Фото: US Army

Наиболее компетентные офицеры НАТО недовольны тем, что у Запада нет полноценной стратегии действий на Украине, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, на этом фоне назрели серьезные проблемы с руководством.

У них (в НАТО. — NEWS.ru) проблемы с руководством. Я понял, что среди тех офицеров НАТО, которые хоть чего-то стоят, наблюдается серьезное недовольство. Они искренне говорят, что они реально не знают, в чем заключается их стратегия, — сказал он.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник предположил, что набирающая силу отчужденность в отношениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и странами Запада может привести к охоте на западных агентов в украинской политике. Глава государства стал чаще позволять себе спорить с иностранными послами и прямыми кураторами Киева на местах, вполне вероятно, что в будущем он захочет и вовсе от них избавиться, отметил аналитик.

До этого Зеленский высказался, что Киеву недостаточно просто заявлений о новых мерах поддержки страны со стороны Запада. Настоящей помощью для украинской стороны станет поставка оружия, а не анонс нового военного пакета помощи, подчеркнул он.