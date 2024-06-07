Женщина погибла при атаке ВСУ на автомобиль в российском регионе Гладков: ВСУ нанесли удар по машине с семьей, одна женщина погибла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина погибла в результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Новопетровка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще два человека получили ранения, добавил глава области. Отмечается, что на машине ехала семья: супруги и их дочь. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Случилось самое страшное — погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. У мужчины множественные осколочные ранения и переломы нижних конечностей, у его жены — множественные слепые осколочные ранения лица и грудной клетки, — написал Гладков.

Накануне поселок Прилесье Краснояружского района и село Муром Шебекинского городского округа попали под повторный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Гладков заявил, что в результате атаки есть пострадавшая. Он добавил, что в Прилесье были посечены осколками заборы двух домов и автомобиль.

В Муроме, отметил губернатор, пострадавших не было. В результате атаки двух дронов-камикадзе выбило окна в частном жилом доме, были повреждены кровля коммерческого объекта и один автомобиль.

Минобороны РФ заявляло, что 6 июня в 18:50 ВСУ попытались атаковать территорию России с помощью дрона. По данным министерства, ПВО ликвидировала беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.