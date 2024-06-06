Украинский беспилотник заметили над российским регионом Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию России с помощью дрона, сообщает Минобороны РФ. По данным министерства, ПВО ликвидировала беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Около 18:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — уточнили в МО.

Ранее ВСУ ударили дроном-камикадзе по Грайворону в Белгородской области, беспилотник атаковал здание местной администрации. Аппарат упал и взорвался во внутреннем дворе. В результате травмы получил замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа Максим Моисеев. При взрыве были выбиты окна в здании администрации и в котельной, посечены два автомобиля.

Также дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины при ударе по нефтебазе на территории Старооскольского городского округа спровоцировал пожар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, на объекте загорелся один из резервуаров. Минобороны РФ информацию не комментировало.