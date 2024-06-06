Украинский дрон-камикадзе влетел в здание администрации Грайворона Гладков: работник администрации Грайворона пострадал при взрыве дрона-камикадзе

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ударили дроном-камикадзе по Грайворону в Белгородской области, беспилотник атаковал здание местной администрации, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, аппарат упал и взорвался во внутреннем дворе. В результате травмы получил замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа Максим Моисеев.

Беспилотник противника упал и сдетонировал во внутреннем дворе. Пострадал сотрудник администрации — Максим Михайлович Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа, — говорится в сообщении.

По предварительной оценке, при детонации беспилотника Моисеев получил контузию. Сейчас пострадавшего доставляют в Грайворонскую центральную районную больницу. По словам Гладкова, при взрыве также были выбиты окна в здании администрации и в котельной, посечены два автомобиля. На месте прилета работают оперативные службы.

Ранее глава Белгородской области сообщил об ударе украинского дрона-камикадзе по нефтебазе на территории Старооскольского городского округа. От взрыва там начался пожар в одном из резервуаров.