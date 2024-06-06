Дрон ВСУ спровоцировал пожар на нефтебазе в российском регионе Гладков: пожар начался на нефтебазе в Белгородской области после атаки дрона ВСУ

Фото: МО Украины

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) при ударе по нефтебазе на территории Старооскольского городского округа спровоцировал пожар, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков. По его словам, на объекте загорелся один из резервуаров. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет, — следует из текста заявления.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод загорелся из-за атаки БПЛА. Информации о пострадавших не поступало, добавил он. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. К тушению привлекли около 120 человек и 15 единиц техники.

До этого Минобороны России заявляло об атаке украинских войск на Краснодарский край, ВСУ использовали беспилотники самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом пять дронов.

Кроме того, на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края после атаки БПЛА ликвидировали пожар. Инфраструктура пострадала в результате воздушного удара Вооруженных сил Украины. В результате происшествия пострадали два сотрудника НПЗ.